Krul troeft Vorm af en is weer de held in strafschoppenserie

Tim Krul wordt besprongen door zijn ploeggenoten na de winst in de strafschoppenserie tegen Tottenham Hotspur. Ⓒ AFP

LONDEN - Tim Krul heeft zich weer eens onderscheiden in een strafschoppenserie. Na de 1-1 met Norwich City tegen Tottenham Hotspur in de vijfde ronde van de FA Cup besliste de doelman het ’Nederlandse wedstrijdje’ met Michel Vorm in de noodzakelijk geworden penaltyreeks in zijn voordeel.