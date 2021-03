PSV boekt belangrijke overwinning en houdt koploper Ajax in het vizier

Bij beide clubs was er de afgelopen week genoeg commotie. In Sittard was iedereen in de ban van de keeperssoap. Keeperstrainer Sieb Dijkstra werd op een zijspoor gerangeerd na een conflict met trainer Sjors Ultee. Door een wonderbaarlijk snel herstel van Yanick van Osch kwam er een einde aan de rel. Aanvankelijk werd gevreesd dat Van Osch misschien wel maanden aan de kant zou staan met een ernstige blessure, maar na twee weken kon de keeper zondagmiddag tegen PSV weer onder de lat plaatsnemen.

Bij PSV keerde de veelbesproken Mohamed Ihattaren terug in de selectie, nadat hij vorige week door Schmidt om disciplinaire redenen uit de selectie werd gezet. Hij miste hierdoor de topper tegen Ajax. Schmidt kon zondagmiddag ook weer beschikken over Noni Madueke. De aanvaller was lange tijd geblesseerd, maar zat voor het eerst sinds januari weer bij de wedstrijdselectie.

Bekijk ook: Fortuna Sittard blijft in ban van keeperssoap

Jubileum-goal Zahavi

Al na tien minuten opende PSV de score door, wie kan het ook anders, Eran Zahavi. Na een voorzet van Denzel Dumfries tikte de spits het 60.000ste doelpunt ooit in de Eredivisie binnen. Fortuna liet zich na de openingsgoal niet van de wijs brengen en was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar de thuisploeg ging zeer onzorgvuldig met de kansen om.

Na een halfuur verdubbelde PSV de score en weer was Zahavi de gelukkige man bij de Eindhovenaren. De Israëliër kreeg de bal op een presenteerblaadje van Phillip Max en maakte hier dankbaar gebruik van. Toch bleef het ook na het tweede doelpunt nog oppassen voor PSV. Fortuna bleef er geregeld gevaarlijk uitkomen en leek via Sebastian Polter de aansluitingstreffer binnen te hebben. Zijn goal werd echter terecht afgekeurd wegens hands.

Ultee besloot in de rust in te grijpen en bracht met Emil Hansson en Samuel Moutoussamy verse krachten binnen de lijnen. Dit leek Fortuna goed te doen, want de eerste tien minuten na de thee leverde de thuisploeg direct twee goede kansen op. Toch leek PSV de wedstrijd in het slot te gooien toen scheidsrechter Allard Lindhout de bal op de stip legde na een overtreding op Donyell Malen. De VAR besloot echter dat de overtreding buiten de zestien was en dus werd het geen penalty, maar slechts een vrije trap die door Zahavi op het aluminium werd geschoten.

Ihatteren valt in

Twintig minuten voor tijd bracht Fortuna de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd, nadat George Cox op een geweldige wijze de aansluitingstreffer tegen de touwen schoot. Kort daarvoor waren Ihattaren, Madueke en Erick Gutiérrez binnen de lijnen gekomen voor PSV. Fortuna ging in het restant van het duel nog op jacht naar de gelijkmaker en maakte er een echte wedstrijd van. Maar met een kanonskogel was het Madueke die de wedstrijd in het slot gooide en de Eindhovenaren opgelucht adem liet halen. De achttienjarige aanvaller liet zien waarom PSV hem de afgelopen weken zo heeft gemist.

Schmidt: ’wedstrijd eerder doodmaken’

Schmidt zag zondag een bekend euvel van zijn ploeg. „We hadden vaker moeten scoren voor rust. Nu laten we de tegenstander in leven”, zei de Duitser bij ESPN. „De 3 punten zijn heel belangrijk, maar het had wat makkelijker gekund.”

Schmidt had het eerder mis zien gaan tegen Olympiakos in de Europa League en tegen Ajax, vorige week zondag in de competitie. „We hebben te vaak een probleem met het doodmaken van de wedstrijd. We missen te veel kansen en dan zie je zoals tegen Olympiakos en Ajax dat het bij één kans aan de andere kant op het laatste moment raak is. We creëren genoeg, daar ben ik tevreden over. En het was ook zeker geen makkelijke tegenstander. Ze werkten er keihard voor. Fortuna heeft een goede ploeg.”

Blij was Schmidt met de terugkeer van Noni Madueke, die als invaller het duel met de 3-1 kort voor tijd besliste. „Hij trainde heel goed en was klaar voor zijn rentree. Al moet je voorzichtig zijn met spelers die terugkomen van blessures. Noni heeft keihard gewerkt en beloont dat nu met een mooie goal.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie