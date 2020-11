José Mourinho cynisch over interlands: ’Een heerlijke en veilige week voor het voetbal’

Het merendeel van zijn selectie is met de nationale ploeg op stap in wat de Portugees smalend ’een heerlijke week voor het voetbal’ noemt.

„Heel wat emoties in de interlands, begeesterende vriendschappelijke wedstrijden en alles heel veilig. De resultaten van covid-testen die na de wedstrijden worden bekendgemaakt, vreemdelingen die over het veld lopen en tegelijk clubtrainingen en nog zoveel meer. Na opnieuw een trainingssessie met slechts zes spelers is het tijd om aan mezelf te werken.” Waarbij ’The Special One’ een foto postte van zichzelf in de sportschool.

De giftige pijlen van Mourinho zijn niet onterecht. Verdediger Matt Doherty speelde met Ierland tegen Wales, maar bleek achteraf positief. Hierdoor mist hij zeker de wedstrijden van Tottenham tegen Manchester City en Chelsea.