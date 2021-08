FC Barcelona kondigt vertrek Lionel Messi aan

„Ondanks dat er overeenstemming is bereikt met de intentie om een nieuw contract te ondertekenen, kan dit vanwege structurele economische belemmeringen niet worden geformaliseerd”, zo schrijft Barcelona. „Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van zowel speler als club uiteindelijk niet vervuld kunnen worden. We wensen hem het beste in zijn persoonlijke en professionele leven.”

De voorbije periode verkondigde clubvoorzitter Joan Laporta nog meermaals dat hij er het volste vertrouwen in had dat Messi zijn contract in Camp Nou zou verlengen. De financiële situatie heeft dat toch onmogelijk gemaakt.

Financiële problemen

Barcelona verkeert momenteel in financieel zwaar weer. De club heeft enorme schulden, waardoor het vooralsnog niet heel actief is op de transfermarkt. Tot dusver werd er pas negen miljoen euro uitgegeven, voor Real Betis-verdediger Emerson Royal. Verder moet het creatief zijn door spelers aan te trekken die - net zoals Messi - geen contract meer hebben.

Zo haalde Barcelona met Memphis Depay, Eric Garcia en Sergio Agüero toch al drie spelers van naam binnen zonder een transfersom te betalen. De eerste kritieken over Depay zijn lovend. De Spaanse krant Sport stelde zelfs dat Ronaldinho trots zou zijn geweest op de goal die de aanvaller maakte in het oefenduel tegen VfB Stuttgart.

Messi een waardig contract aanbieden, bleek echter een stuk lastiger. Barcelona erkent dat het zijn sterspeler - die naar verluidt wel wilde inleveren - een waardige aanbieding moet doen. Dat is iets dat de club momenteel niet op kan brengen. Het is een fikse streep door de rekening van Koeman, die de taak heeft om na een periode van bijna zeventien jaar een Messi-loos elftal op te bouwen.

Barcelona probeerde het nog wel door Messi met een truc het nodige geld te bieden. Er werd ingezet op een contract voor 5 of 10 jaar, om op die manier de inkomsten over een langere periode uit te smeren en daarmee de financiële spelregels van La Liga te omzeilen. De bedachte constructie kreeg echter geen goedkeuring.

Waanzinnige cijfers

Het vertrek van Messi mag met recht het einde van een tijdperk bij Barcelona worden genoemd. Hij speelde 778 wedstrijden voor de club, waarin hij 672 keer scoorde en 305 goals voorbereidde. Maar bovenal vulde hij er zijn prijzenkast met vier keer de Champions League, tien landstitels, drie wereldkampioenschappen en nog achttien bekers.