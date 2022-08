Van de Zandschulp in vorm richting US Open

De Veenendaler neemt het in de kwartfinales op tegen Benjamin Bonzi. De Fransman, nummer 50 van de wereld, won in twee sets van de Braziliaan Thiago Monteiro (7-5 6-2). Van de Zandschulp is in Winston-Salem als tweede geplaatst. Enkele dagen voor de start van de US Open lijkt de Nederlander op het voorbereidingstoernooi in Winston-Salem een mooie kans te krijgen om zijn eerste ATP-titel binnen te halen.

De als eerste geplaatste Grigor Dimitrov zit niet meer in het toernooi. De Bulgaar moest in de tweede ronde geblesseerd opgeven tegen Dominic Thiem uit Oostenrijk. Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, strandde in de derde ronde tegen de Brit Jack Draper.

Brouwer als vierde Nederlander verder in kwalificatie US Open

Gijs Brouwer heeft als vierde Nederlander de tweede ronde bereikt van de kwalificaties voor de US Open. De 26-jarige tennisser, geboren in Texas, versloeg de Portugees Gastão Elias in de eerste ronde met 7-6 (4) 6-2. Brouwer is de nummer 184 van de wereld.

Eerder bereikten Jesper de Jong, Arianne Hartono en Lesley Pattinama-Kerkhove al de tweede ronde. Ze moeten in totaal drie partijen winnen om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar, in New York, begint maandag. De vier Nederlanders die nog in de kwalificaties zitten, komen allemaal donderdag in actie. Alleen Suzan Lamens werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Arantxa Rus zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks toegelaten tot de US Open.