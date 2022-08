Becker geweldig op dreef bij Union Berlin, Dortmund begint met zege

Zo beleefde Sheraldo Becker een heerlijke middag bij Union Berlin. De oud-speler van ADO Den Haag zorgde voor een assist bij de 1-0 van zijn ploeg, en maakte zelf de 2-0. Union won de stadsderby van Hertha BSC uiteindelijk met 3-1.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-0

Marco Reus bezorgde zijn ploeg met een vroege treffer de eerste seizoenszege. Leverkusen, waar Mitchell Bakker pas in de slotfase liet invallen, eindigde het duel met 10 man na een rode kaart voor Lukas Hradecky.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0-4

Oud-PSV’er Ritsu Doan was van waarde voor SC Freiburg, dat met 0-4 won bij FC Augsburg. De Japanner startte in de basis zorgde voor de laatste treffer van zijn ploeg. Ook voor Mark Flekken werd het een heerlijke middag. De Oranje-goalie is nog altijd eerste keeper in Frankfurt, en begon het seizoen dus met een ’clean sheet’.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 3-1

Gladbach hield de punten in eigen huis tegen Hoffenheim. Het had een relatief eenvoudige middag, doordat de bezoekers al binnen 20 minuten met 10 man kwamen te staan na een tweede gele kaart van Stefan Posch.

VFL Wolfsburg - Werder Bremen 2-2

Een puntendeling in de Volkswagen Arena in Wolfsburg. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong, maar moest vervolgens ook rap twee tegentreffers slikken. In de slotfase redde Josuha Guilavogui de meubelen. Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd voor Wolfsburg, maar pakte wel een gele kaart.

VFL Bochum - FSV Mainz 1-2

Delano Burgzorg viel een klein half uur voor tijd in bij Mainz, dat met 1-2 wist te winnen op bezoek bij Bochum. Karim Onisiwo was met twee treffers de grote man bij de bezoekers.

