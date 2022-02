Premium Het beste van De Telegraaf

Bellator-kampioen verdedigt vrijdag zijn titel tegen Amerikaan Austin Vanderford 'Sluipmoordenaar' Gegard Mousasi: 'Eigenlijk vecht ik niet heel graag'

Gegard Mousasi komt op voor de weging en schopt een flesje weg. Ⓒ Bellator

AMSTERDAM - MMA-vechter Gegard Mousasi (36) is als een sluipmoordenaar. Tussen partijen door hoor of zie je de Bellator-kampioen in het middengewicht amper. Maar plots duikt hij dan weer op in een arena in Europa of Amerika. Al is het zelden lang. Vaak heeft hij maar een paar ronden nodig. Pats, boem, en weer een slachtoffer achter zijn naam. Vervolgens verdwijnt Mousasi weer uit beeld alsof er niets is gebeurd. Terug naar de gym. Zwoegen, ploeteren, beter worden. Om een paar maanden later meestal weer toe te slaan. ,,Ik ben altijd mezelf gebleven”, aldus The Dream Catcher, die vrijdag in Dublin zijn titel verdedigt tegen de 31-jarige Amerikaan Austin Vanderford.