Erik ten Hag neemt Kudus mee op trainingskamp Ajax

De 19-jarige Ghanese aanvaller maakte een maand geleden voor ongeveer 9 miljoen euro de overstap van FC Nordsjaelland. Kudus kwam in oefenwedstrijden tot dusverre nog niet in actie omdat hij in afwachting was van een werkvergunning.

Trainer Erik ten Hag selecteerde 32 spelers voor de trip naar Oostenrijk, onder wie de talenten Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Alex Méndez. Ajax reisde met drie dubbeldekkerbussen, om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, naar Schiphol.

Ajax oefent dinsdag tegen Wolfsberger AC en volgende week zaterdag tegen Red Bull Salzburg. In aanloop naar de start van de Eredivisie spelen de Amsterdammers daarna nog vier oefenwedstrijden. Holstein Kiel, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en Union Berlin zijn de tegenstanders.

Zondag 13 september is voor Ajax, dat onlangs ruim won van RKC Waalwijk (6-1) en FC Utrecht (5-1), bij Sparta Rotterdam het eerste competitieduel.