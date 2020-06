Dortmund berispt zestal spelers na overtreden coronamaatregelen

Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Axel Witsel, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji en Dan-Axel Zagadou hebben alle zes op uitnodiging een kapper (Winnie Nana Kakari) langs laten komen om hun coupe eens goed bij te werken. Dit gebeurde echter niet volgens de protocollen, zo brengt de Duitse krant BILD naar buiten.

Op foto’s is te zien dat zowel de kapper als de spelers van Dortmund geen mondkapje dragen, wat in overtreding is met de coronarichtlijnen van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid. De kapper in kwestie reageerde tegenover BILD dat hij „alleen voor de foto zijn mondkapje had afgedaan en verder alle voorschriften streng heeft opgevolgd.” Kakari, beter bekend als Fresh Prince The Barber, azegt ook dat hij zijn apparaten na elk bezoek heeft ontsmet en tijdens zijn werkzaamheden altijd handschoenen droeg.

Dortmund kwam zelf ook met een statement naar buiten: „Het is volstrekt normaal dat onze spelers zich laten knippen, zeker nadat alle kapperszaken maanden dicht zijn geweest. Maar het is absolute een ’no-go’ van beide partijen om geen masker te dragen. Dat zullen wij onze spelers nog eens heel erg duidelijk maken. De stylist moet zichzelf ook maar eens achter de oren krabben.”

De foto’s zorgden in Duitsland voor de nodige ophef, want ook van voetballers - ondanks dat zij weer in actie komen in de Bundesliga - wordt verwacht dat zij zich aan alle voorschriften houden. De spelers zullen moeten worden getest voordat zij weer in actie mogen komen. Bij een positieve test is twee weken in quarantaine verplicht.

Dortmund lijkt met nog vijf speelronden te gaan de strijd om de landstitel te hebben verloren van Bayern München. Der Rekordmeister staat zeven punten voor op Dortmund. BVB kan nog wel zijn Champions League-ticket verliezen. Het verschil tussen de nummer twee en vijf - het Bayer Leverkusen van Peter Bosz dat met die positie naar de Europa League gaat bedraagt slechts vier punten.

