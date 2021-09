Broers Timber even herenigd bij Oranje

En zo werden de tweelingbroers Jurriën en Quinten Timber weer even herenigd op het voetbalveld. Hun hele leven waren de broers uit Utrecht onafscheidelijk. Via amateurclub DVSU en Feyenoord kwamen beiden bij Ajax terecht, waar ze jarenlang gelijk opgingen. Nadat Jurriën vorig seizoen zijn grote doorbraak beleefde en die van Quinten uitbleef, besloot de middenvelder zijn eigen weg te gaan en naar FC Utrecht te verkassen. Daar is hij goed aan het seizoen begonnen en het is een leuke waardering van bondscoach Louis van Gaal dat de FC Utrecht-speler nu mag meetrainen met het grote Oranje.

Op de door assistent-trainer Henk Fraser geleide training waren alle reservespelers en invallers van de interland tegen Montenegro van de partij. Met Daley Blind en Virgil van Dijk stonden er sowieso twee basisspelers voor het belangrijke treffen met Turkije van dinsdag op het trainingsveld. Blind was geschorst tegen Montenegro, terwijl Van Dijk niet werd ingezet, omdat drie interlands in een dikke week tijd te veel van het goede is voor de verdediger, die net terug is na een absentie van tien maanden vanwege een gescheurde kruisband.

Bondscoach Van Gaal gaf na de interland tegen Montenegro aan, dat Van Dijk tegen de Turken terugkeert in de ploeg. ,,Van Dijk komt terug tegen Turkije. Hij is de aanvoerder van de ploeg dus dat is niet zo moeilijk.”