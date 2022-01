Eerste Divisie-clubs hameren op anderhalve meter afstand op tribune

„We zetten stewards in om dit in de gaten te houden”, zegt een woordvoerster van TOP Oss, dat vrijdagavond FC Den Bosch ontvangt. De Brabantse derby in het Frans Heesen Stadion wordt de eerste Nederlandse voetbalwedstrijd sinds begin november met publiek. TOP Oss ontvangt 1500 bezoekers. „We zijn helemaal uitverkocht, althans: we mogen niet meer mensen toelaten vanwege het maximum van één derde van de capaciteit.” De bezoekers krijgen bij de ingang van het stadion te horen dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. „En de stadionspeaker gaat dit ook omroepen als dat nodig is.”

Begrip

Excelsior, dat zaterdag FC Emmen ontvangt, heeft stickers geplakt op de ongeveer 1400 stoelen die gebruikt mogen worden. „We doen er alles aan om zo goed mogelijk de regels te volgen”, aldus de woordvoerder van de Rotterdamse club. „Maar we blijven altijd afhankelijk van de medewerking van de mensen zelf. De ervaring leert dat de meesten daar wel begrip voor hebben.”

Almere City FC doet aan „preventieve communicatie” om de 1500 bezoekers bij de thuiswedstrijd tegen Telstar zoveel mogelijk uit elkaar te houden. „Stewards letten daar op, de stadionspeaker roept dit om en op de videoschermen plaatsen we boodschappen”, aldus een woordvoerder. „De seizoenkaarthouders zitten niet op hun vaste stoel, maar worden door de stewards begeleid naar een plek. Zo vullen we het stadion met tussen iedereen minimaal anderhalve meter, familieleden uitgezonderd.” VVV-Venlo heeft de seizoenkaarthouders die zondag tegen FC Dordrecht naar binnen mogen juist wel een ticket met een stoelnummer gegeven. „Iedereen zit zo gespreid over het stadion.”

Emoties

ADO Den Haag ontvangt zondag zo’n 5000 seizoenkaarthouders en zakelijke relaties bij het duel met De Graafschap. „We geven vooraf aan: houd afstand, houd rekening met elkaar. Bij de vorige heropening van het stadion hebben we gezien dat mensen in de praktijk toch naar elkaar kruipen. Zo’n wedstrijd zorgt voor emoties, dat is moeilijk tegen te houden”, aldus de woordvoerder van ADO. „We doen wat we kunnen, de stewards letten er ook op. En natuurlijk wordt iedereen bij de entree gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.”