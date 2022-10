Engelse media: ’Meedogenloos PSV vernietigt Arsenal’

Premium Voetbal

Knappe zege op Arsenal geeft PSV optie op rust richting Ajax-uit

Op een ouderwets Europees avondje heeft PSV zich verzekerd van overwintering in de Europa League. De Engelse koploper Arsenal werd met een 2-0 nederlaag terug naar huis gezonden door de Brabanders. De ontlading was groot in het intens meelevende Philips Stadion. „Het is een enorme overwinning voor o...