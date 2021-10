Clubleiding NEC verbaasd over uitspraken burgemeester Bruls

Zondag vielen vele tientallen NEC-hooligans de politie aan na een verloren wedstrijd tegen Vitesse. Dat gebeurde in het Goffertpark bij het NEC-stadion. Agenten en politiepaarden raakten gewond. Een politiebus werd gesloopt. Ook voor de wedstrijd zaten aanhangers van Vitesse en NEC elkaar al in de haren. „Genoeg is genoeg”, volgens de Nijmeegse burgemeester. „Het is een schande voor onze stad. Er is een grens gepasseerd.”

De politie pakte zondag 22 relschoppers op en verwacht nog veel meer arrestaties te doen. Het OM houdt een snelrechtzitting voor een deel van de opgepakte mannen, die allemaal uit Arnhem, Nijmegen en de omgeving komen. Volgens Bruls is het weigeren van uitpubliek bij de Gelderse derby ook een optie waarover wordt nagedacht. Hij wil nog meer maatregelen nemen, maar wacht op een rapportage van de politie over de gebeurtenissen. Die komt naar verwachting later deze week.

De uitspraken van Bruls hebben de clubleiding van NEC verbaasd. „Met zulke teksten lopen we vooruit op de evaluatie die nog moet plaatsvinden én worden er verwachtingen opgelegd met zeer verstrekkende gevolgen. Dat lijkt ons niet de bedoeling”, zegt woordvoerder Nick van der Cammen. „Donderdag wordt door de driehoek en ons voor het eerst geëvalueerd. Daar komt, door de woorden van de burgemeester, nu extra druk op te staan. Als NEC hebben we van meet af aan gecommuniceerd dat we niet op de zaken vooruit wilden lopen en geen voorbarige conclusies wilden trekken. Daar blijven we bij. Dit soort zaken dienen eerst besproken te worden in de driehoek. Dat is ook logisch, want zo hoor je met elkaar te communiceren en niet in het openbaar.”

Haatdoek

Eerder uitte Bruls zijn onvrede over een groot spandoek waarop de kreet ’Pure Haat’ was geschreven. NEC-supporters rolden het doek zondag in het Goffertstadion uit aan het begin van de wedstrijd tegen Vitesse. Op het spandoek was ook een figuurtje te zien dat schoot op een Vitessepoppetje. Bruls zegt dat hij nog wel iets te bespreken heeft met NEC.