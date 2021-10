Nijmeegse burgemeester heel boos over spandoek in Goffertstadion

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is heel boos over een groot spandoek waarop de kreet Pure Haat was geschreven. NEC-supporters rolden het doek zondag in het Goffertstadion uit aan het begin van de wedstrijd tegen Vitesse. Op het spandoek was ook een figuurtje te zien dat schoot op een Vitessepoppetje. Bruls zegt dat hij nog wel iets te bespreken heeft met NEC.