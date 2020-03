Oranje op 2-1 achterstand in Davis Cup

Robin Haase en Jean-Julien Rojer verloren in het derde duel van de ontmoeting het dubbelspel van Andrey Golubev en Aleksandr Nedovyesov: 6-3 6-3. De opstelling van het gastland was verrassend, omdat Alexander Bublik en Mikhail Kukushkin de twee hoogst genoteerde spelers zijn, ook in het dubbelspel. Maar Yuri Schukin, de captain van Kazachstan, wilde deze mannen blijkbaar sparen voor de twee partijen in het enkelspel, later deze zaterdag.

Slimme keuze

Dat lijkt een hele slimme keuze, want zijn geroutineerde ’reserves’ Golubev en Nedovyesov speelden heel degelijk in het dubbelspel, terwijl de favoriete Nederlanders aan de andere kant van het net hun topniveau niet haalden. Vooral Rojer, toch de meest ervaren man binnen Oranje, speelde matig.

En zo staat Nederland, dat vrijdag door de zege van Haase op Kukushkin op voorsprong kwam, er ineens niet best voor in Nur-Sultan. Tallon Griekspoor kon vrijdagmiddag al niet winnen van Aleksandr Bublik en nu het dubbelspel is verloren, moet Nederland de komende twee enkelspelpartijen winnen om de finale in Madrid te halen. Dat is een moeilijke, maar geen onmogelijke opgave.

Haase krijgt in het enkelspel de zware taak de ploeg van captain Paul Haarhuis in de wedstrijd te houden. Hij treft Bublik en bij een nederlaag gaat Nederland dus niet naar de lucratieve finaleweek van de Davis Cup, eind november in Madrid. Als Haase weet te winnen, volgt het allesbeslissende vijfde duel. Dan moet captain Haarhuis besluiten of hij Griekspoor (die vrijdag dus verloor) of Botic van de Zandschulp de baan opstuurt.