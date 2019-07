Max Verstappen Ⓒ BSR Agency

SILVERSTONE - De naam is Verstappen, Max Verstappen. Een glansrijk optreden in Oostenrijk verandert niets aan zijn terechte veeleisendheid richting zijn team Red Bull Racing en motorleverancier Honda. Pas bij nog meer stappen in de goede richting kan de dit weekeinde op Silverstone met ’007’ rijdende Verstappen zijn missie in de Formule 1 echt volbrengen.