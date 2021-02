’Spelersopstand bij Schalke 04 tegen trainer Gross’

De kritiek uit de selectie op Gross is fors. De 66-jarige Zwitser zou de eigen spelers door elkaar halen en ze bij hun verkeerde naam aanspreken. Ook de namen van de tegenstanders weet hij niet altijd. Daarnaast zouden zijn tactische aanwijzingen tijdens de wedstrijden ontoereikend zijn.

Ook fysiotherapeut Werner Leuthard moet het ontgelden. In de ogen van de spelers is hij verantwoordelijk voor de vele geblesseerden in de selectie.

Gross werd eind december vorig jaar aangesteld als de nieuw coach van Schalke 04. Hij was de opvolger van interim-coach Huub Stevens en moest de dolende club uit Gelsenkirchen behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. De club is nog altijd de hekkensluiter in Duitsland.

Schalke 04 neemt komende zomer sowieso afscheid van Schneider. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de club.

Klaas-Jan Huntelaar Ⓒ BSR Agency

Schneider wist vorige maand nog Klaas-Jan Huntelaar tot een terugkeer naar Schalke 04 te verleiden. De van Ajax overgekomen spits is door twee kuitblessures nog maar nauwelijks in actie gekomen voor zijn Duitse club.