Jumbo-Visma niet naar Strade Bianche wegens coronavirus in Italië

Het besluit om niet naar Italië af te reizen is genomen op advies van de teamdokter en de aanbeveling van het minsterie van Buitenlandse Zaken, terwijl ook sportieve en praktische gronden hebben meegespeeld om niet te gaan. Het land telt in Europa de meeste besmettingen met het uit China afkomstige nieuwe coronavirus.

De ploeg gaat ook niet van start in de GP Industria en verklaart dat ook deelname aan andere Italiaanse wedstrijden in maart hoogst onzeker is. Dat gaat om de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Er bestaat ook een kans dat de wedstrijden worden afgelast vanwege het virus.

„We weten dat elk team dat nu in Italië gaat fietsen mogelijk geweerd wordt bij koersen in andere landen. De focus is nu om het grootste deel van het seizoen te redden, niet een handvol koersen”, meldt een aantal teams, waaronder Jumbo-Visma, in een statement.

De teams hebben continu overleg met de internationale wielrenunie UCI, die moet beslissen of de wedstrijden doorgaan. „Samen met het management van onze ploeg zijn we continu bezig zorg te dragen voor de gezondheid van onze renners en overig personeel en voor goede werkomstandigheden te zorgen”, meldde Richard Plugge, algemeen directeur van de Nederlandse ploeg. „Dat houdt bijvoorbeeld in te voorkomen dat ze ergens in quarantaine moeten. We moeten het in een breder perspectief bekijken en verantwoording nemen voor de gezondheid van renners, staf en wielerfans.”