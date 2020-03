Formule 1-renstal Mercedes helpt bij strijd tegen corona

Het apparaat (CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) stuurt zuurstof naar de longen zonder dat er beademingsapparatuur nodig is. Deze apparaten worden al gebruikt in ziekenhuizen in China en Italië, maar er is een tekort aan.

„De Formule 1-wereld heeft een indrukwekkende reactie laten zien na een oproep tot steun...”, aldus Andy Cowell, topman bij Mercedes tegenover de BBC. „We zijn trots dat we ons hebben kunnen inzetten om het CPAP-project zo snel mogelijk tot het hoogste niveau te kunnen brengen.”