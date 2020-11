NK allround: Jorien ter Mors begint met zege op 500 meter

De tijd van Ter Mors, die rijdt voor Team IKO, was goed voor een kampioenschapsrecord. Bovendien zette de kampioene van 2013 haar concurrenten meteen op flinke afstand.

Antoinette de Jong, de kampioen van vorig jaar, legde in het lege Thialf beslag op de tweede plaats. De 25-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma had 39,19 seconden nodig om de eerste van in totaal vier afstanden af te leggen.

De 21-jarige Marijke Groenewoud van Zaanlander werd derde, met 39,29. Haar teamgenote Irene Schouten (Zaanlander) zegde vrijdag geblesseerd af.

Viervoudig kampioene Ireen Wüst meldde zich vanwege een blaasontsteking ook al af. Carlijn Achtereekte van Team Jumbo-Visma ontbreekt eveneens in Heerenveen. Zij kreeg zaterdagochtend te maken met acute rugklachten.

Later op de dag wordt bij de vrouwen ook nog de 3.000 meter verreden. Ter Mors verdedigt op die afstand een marge van ruim 5 seconden op De Jong. Zondag volgen de 1.500 en 5.000 meter.

Programma

Zaterdag 21 november

13.30 uur: 500 meter vrouwen

14.06 uur: 500 meter mannen

14.46 uur: 3.000 meter vrouwen

16.01 uur: 5.000 meter mannen

Zondag 22 november