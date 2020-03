Live Eredivisie: Wie slaat slag in degradatiekraker?

PEC-trainer John Stegeman Ⓒ ANP Sport

Amsterdam - Na de vorige speelronde is de spanning in de Eredivisie weer volledig terug. Ajax hoopt zich bij Heerenveen te revancheren, na de thuisnederlaag tegen AZ. De Alkmaarders willen hun zegereeks een langer vervolg geven tegen ADO. Die duels staan zaterdag op het programma. Eerst het vrijdagavondduel in de kelder van de Eredivisie.