Live Extra: Volg de Eredivisie op de voet

Volg alle duels uit de Eredivisie hier op de voet via onze uitgebreide live widget.

Feyenoord is onder Dick Advocaat in de Eredivisie nog altijd ongeslagen. De Rotterdammers zijn inmiddels opgeklommen naar de derde plaats en maken kans op de landstitel. Vanmiddag (14.30 uur) ontvangt Feyenoord in De Kuip een van de verrassingen van dit seizoen: Willem II.

De 26e speelronde van de Eredivisie wordt afgesloten door PSV, die afreist naar FC Groningen. De club uit Eindhoven stond een tijd lang in vuur en vlam, maar trainer Ernest Faber lijkt het nu aardig op de rit te hebben. PSV is na de nederlaag bij Ajax (1-0) van begin februari vier wedstrijden op rij ongeslagen, waarin het 10 punten pakte.

De zondag wordt om 12.15 uur afgetrapt door FC Utrecht, die Sparta Rotterdam op bezoek krijgt. Op hetzelfde tijdstip als Feyenoord-Willem II komen ook Heracles en RKC in actie.

Programma speelronde 26

Zondag 8 maart

12.15 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

14.30 uur: Feyenoord - Willem II

14.30 uur: Heracles Almelo - RKC Waalwijk

16.45 uur: FC Groningen - PSV

Uitslagen

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 1-1

AZ - ADO 4-0

FC Emmen - VVV Venlo 3-0

Vitesse - FC Twente 1-0

sc Heerenveen - Ajax 1-3

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.