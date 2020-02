Robert Bozenik krijgt eerste basisplaats bij Feyenoord

Afgelopen zondag was de Slowaakse spits de matchwinnaar voor de Rotterdammers in het Eredivisieduel tegen PEC Zwolle (3-4). Hij was in de tweede helft in het veld gekomen. Voor de 20-jarige Bozeník, in de winterstop overgekomen van MSK Zilina, was het zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club.

Ook middenvelder Oguzhan Özyakup en verdiger Eric Botteghin, zijn zaterdag afwezig. Zij ontbraken tegen PEC ook al met blessures. De Braziliaanse centrale verdediger wordt waarschijnlijk weer vervangen door de Fransman Edgar Ié.

Ook Luis Sinisterra is niet bij. De Colombiaanse aanvaller liep een zware knieblessure op in Zwolle en staat minimaal tot het einde van het seizoen aan de kant.