'Dit is in alles grote club' Ferdy Druijf hoopt tegen Vitesse op eerste basisplaats met Rapid Wien

Door Jeroen Kapteijns

Fredy Druijf hoopt op zijn basisdebuut.

AMSTERDAM - De euforie bij Vitesse was groot, toen eind vorig jaar duidelijk werd dat Tottenham Hotspur definitief een reglementaire 3-0 nederlaag zou krijgen voor het niet afwerken van de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennais, waardoor de Arnhemmers voor het eerst in de clubhistorie na de winterstop Europees zouden spelen. Nu het moment daar is, zit Vitesse echter in een diep wak door vier nederlagen op rij met de doelcijfers 1-16.