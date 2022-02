Analisten Rio Ferdinand en Peter Crouch lopen weg met Wout Weghorst: ’Briljant’

Robbie Savage, voormalig speler van onder meer Leicester City en Blackburn Rovers, noemde de kap waarmee Weghorst Harry Maguire en Scott McTominay uitspeelde ’briljant’. De oud-middenvelder riep de in de afgelopen transferperiode van VfL Wolfsburg overgekomen spits bij BT Sports uit tot man van de wedstrijd.

Ook Rio Ferdinand keek zijn ogen uit naar wat de 9 nummer van Burnley allemaal liet zien. „Normaal speelt die ploeg de bal lang en diep. Maar Weghorst wil de bal in de voeten hebben, als een echte spits. De defensie van Manchester United dacht dat ze hem in de tang hadden, maar de kapbeweging en de pass op Jay Rodriguez waren subliem. Als Kevin de Bruyne zoiets doet, waren we gek geworden”, zegt de voormalig Engelse topverdediger over de assist van Weghorst bij de 1-1 van Rodriguez.

Bekijk ook: Wout Weghorst helpt met assist Burnley aan punt tegen Manchester United

Een andere oud-international, Peter Crouch, sprak ook zijn waardering uit voor de prestatie van Weghorst. „Hij oogt alsof hij zich goed en comfortabel voelt in het Engelse voetbal. Hij is klaar om te strijden en hij is op jacht naar goals. Hij heeft nog niet gescoord voor Burnley, maar hij maakt indruk en heeft invloed op het spel van die ploeg. Hij is overal op het veld aanwezig en ik denk dat als Burnley hem goed gaat gebruiken, dat hij van grote waarde is voor de club.”

De spits is door onder andere Sky Sports ook uitgeroepen tot Man of the Match, waar hij een 8 kreeg. Volgens de sportzender was Weghorst de belichaming van de vechtlust van de hekkensluiter van de Premier League.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League