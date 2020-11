Schedelbreuk Wolves-spits Raúl Jiménez

„Raúl voelt zich in orde na een operatie op zondagavond in een ziekenhuis in Londen. Hij heeft sindsdien zijn partner Daniela gezien en rust nu uit. Hij zal enkele dagen onder observatie blijven waarna hij aan zijn herstel begint”, aldus Wolverhampton Wanderers op de website.

„De club wil graag de medische staf van Arsenal bedanken, de paramedici van de NHS, het ziekenhuispersoneel en de chirurgen die door hun bekwaamheid en snelle reactie van dienst waren.”

Jiménez kwam hard in botsing met Arsenal-verdediger David Luiz. Jiménez ging uiteindelijk per brancard van het veld en kreeg zuurstof toegediend. Zonder de spits wonnen de Wolves met 2-1.