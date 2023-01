Rugklachten weg: Van der Poel start in veldrit Zonhoven

De wedstrijd in Zonhoven wordt voorlopig het laatste duel tussen Van der Poel en zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De twee giganten in het veldrijden plannen ieder een trainingsstage in Spanje om zich verder klaar te stomen voor het WK veldrijden, begin februari in Hoogerheide, en de voorjaarsklassiekers. In de onderlinge stand van dit seizoen leidt Van Aert met 5-3.

Toen Van Aert in het zand van Koksijde donderdag versnelde in de vierde ronde, had Van der Poel geen antwoord. „Plots kampte ik opnieuw met pijn aan de rug, ik kon geen kracht meer zetten”, zei hij na de cross. „Ik maak me wel wat zorgen, de voorbije weken had ik geen last, en in de warming-up ook niet. Ik weet niet waar het aan ligt, ik plan zeker een bezoekje aan de fysio.”

Volgens Alpecin zijn de zorgen van Van der Poel van de baan. Zijn pijn is toegeschreven aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en er is geen sprake van dezelfde blessure als vorig seizoen.