Toch weer rugproblemen Mathieu van der Poel: ’Begrijp het niet’

Van der Poel reed vorig jaar slechts een paar crossen, alvorens een streep door zijn veldritseizoen te zetten wegens aanslepende rugklachten. Zijn voorjaar was even in gevaar, maar de Nederlander keerde sterk terug en won de Ronde van Vlaanderen.

Dit seizoen liep alles goed met zijn rug, waarvoor hij speciale oefeningen doet, tot nu dus. „Het is de eerste keer sinds dat ik er opnieuw last van heb”, zuchtte Van der Poel na de finish. „Dat is kl*te natuurlijk, maar niks aan te doen. Ik voelde het al vrij snel. Jammer, want ik had echt uitgekeken naar deze wedstrijd, een van de crossen die ik had aangestipt. Ik voelde me ook goed, mijn benen waren goed, maar op een bepaald moment kon ik bijna mijn ene voet niet meer voor de andere zetten.”

Kopzorgen

Opnieuw kopzorgen dus voor MvdP. „Het was tot nu toe altijd vrij goed gegaan, dus ik begrijp niet goed waar dit nu ineens vandaan komt”, klonk het. „In de voorbije crossen waren ik en Wout altijd aan elkaar gewaagd en dan was het logisch geweest dat we die lijn hier hadden doorgetrokken. Maar ik maak me nu dus wel een beetje zorgen. Het komt wel in orde, we gaan die rug morgen goed losmaken om zondag weer het beste van mezelf te kunnen geven.”

De cross in Zonhoven wordt de voorlopig laatste cross voor Van der Poel, die op stage vertrekt.

Bron: Het Nieuwsblad