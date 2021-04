Daley Blind hoopt nog op EK, maar seizoen bij Ajax lijkt voorbij

„Vandaag (donderdag 1 april, red.) bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar wel dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel is gescheurd. Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Volgende week word ik geopereerd. Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen”, meldt Blind op de website van Ajax.

„Ik baal natuurlijk vreselijk. Je voetbalt voor de prijzen en die worden de komende maanden verdeeld. Daar wilde ik uiteraard bij zijn. Het is tot nu toe een prachtig seizoen met Ajax. Dat eindigt voor mij nu heel abrupt.”

Daley Blind tijdens het duel met Gibraltar. Ⓒ BSR Agency

Blind moest dinsdagavond in de door Oranje gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7) na rust van het veld nadat hij ongelukkig was gevallen na een even ongelukkig duel met spits Tjay De Barr.

De verdediger annex middenvelder van Ajax lag met een van pijn vertrokken gezicht op de grond, probeerde zelf op te staan, maar moest uiteindelijk per brancard van het veld gedragen worden.

Blind is een van de weinige spelers in de huidige Oranje-selectie die al actief was op een eindtoernooi. De linkspoot maakte deel uit van het Nederlands elftal dat in 2014 brons haalde onder leiding van Louis van Gaal. Blind scoorde in de gewonnen strijd om de derde plaats tegen Brazilië en gaf in de groepswedstrijd tegen Spanje de assist op de wonderschone gelijkmaker van Robin van Persie.

In de zomer van 2018 keerde Blind terug bij Ajax waarmee hij in 2019 zowel de landstitel, KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won. Met de Amsterdammers is hij dit seizoen nog op drie fronten actief. Ajax staat bovenaan in de Eredivisie, speelt op 18 april de bekerfinale tegen Vitesse en neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma.