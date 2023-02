Negen Oranje Leeuwinnen strijden voor plaats in CL-finale in eigen land

Jackie Groenen en Lieke Martens nemen het in de kwartfinale met Paris Saint-Germain op tegen VfL Wolfsburg. Daar staan Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms onder contract. Olympique Lyon is momenteel titelhouder, en daar spelen Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola. De Franse ploeg moet zien af te rekenen met Chelsea.

Ook Arsenal en Bayern München werden aan elkaar gekoppeld. Vivianne Miedema zal bij The Gunners nog moeten toekijken als gevolg van een zware knieblessure, maar met Victoria Pelova hebben de Londenaren sinds kort nog meer Nederlandse inbreng. De laatste kwartfinale gaat tussen AS Roma en Barcelona. De heenduels staan voor 21 en 22 maart op de agenda, de returns zijn een week later.

Lucienne Reichardt, manager vrouwenvoetbal van de KNVB, kijkt uit naar de eindstrijd in het Philips Stadion. „Dit affiche biedt een fantastische gelegenheid om de top van het Europese vrouwenvoetbal in Nederland aan het werk te zien. We hebben tijdens eerdere topevenementen kunnen zien wat het vrouwenvoetbal kan losmaken in ons land. We hopen dat de komst van deze finale naar Nederland jonge generaties inspireert om het vrouwenvoetbal qua beleving naar een volgend level te tillen.”