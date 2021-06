Max Verstappen: ’Soms is het een klotesport’

„Natuurlijk baal ik als een stekker. Het was een heel makkelijke wedstrijd, die ik controleerde”, vertelde Verstappen, die in de 49e ronde het slachtoffer werd van een klapband. „Je wilt je banden niet overbelasten, en deed ik ook. Soms is het een klotesport als het op het einde zoiets gebeurt. De banden voelden heel comfortabel aan, geen vibratie, of zo. Heel raar dit”, stelde de 23-jarige Nederlander vast.

Verstappen deelde vervolgens ook een sneer uit aan bandenleverancier Pirelli. „Zij zeggen waarschijnlijk weer dat het aan carbondeeltjes op de baan ligt, dat was in Imola ook al zo. Daar kun je moeilijk wat tegenin brengen. Maar feit is dat er weer een band is geploft, en niet alleen bij mij, maar ook bij Stroll. Er zal nog wel worden nagesproken, en dat is voor Pirelli ook niet leuk.”

„Dit is enorm frustrerend. Uiteindelijk staan we met een beetje geluk nog eerste in het kampioenschap (door wegvallen Lewis Hamilton bij herstart, red.), maar het gat had nog veel groter kunnen zijn. Dat vond ik veel belangrijker vandaag. Ik wilde hier graag een gat slaan, omdat de komende wedstrijd op ’normale’ circuits zij wel sterker zullen zijn, maar we zullen zien. We hebben twee sterke weekenden gehad.”

’Wat een grap’

Vader Jos Verstappen was ook niet te spreken over de banden van Pirelli. Op Twitter uitte hij zijn frustraties richting het Italiaanse bedrijf. „Wat een grap”, schreef hij in een reactie op een tweet van het bedrijf, waarin het overzicht van de coureurs en hun banden stond. „De ingrediënten voor een overwinning”, zo luidde het bijschrift.