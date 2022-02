MVV bestraft twee fans wegens racistische uitlatingen

MVV zegt in een verklaring direct „een uitgebreid onderzoek” te zijn gestart. Daaruit zijn twee fans naar voren gekomen die verantwoordelijk waren. Het tweetal heeft van MVV een stadionverbod opgelegd gekregen en de KNVB kan dat omzetten in een landelijk verbod om de stadions in te gaan. Maandag is er overleg tussen voetbalbond, MVV en het Openbaar Ministerie.

„Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Dergelijke mensen horen niet in een stadion thuis, niet in Maastricht en niet in welke stad dan ook”, zegt algemeen directeur Erik Noor. Volgens MVV heeft Noor vooralsnog tevergeefs contact gezocht met N’Diaye om namens de club excuses aan te bieden voor de gebeurtenissen.

