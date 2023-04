Premium Het beste van De Telegraaf

Historische titel lonkt voor Ronnie O’Sullivan: ’Zonder medicijnen had ik het niet gered’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Naast veel hoogtepunten kent Ronnie O’Sullivan ook de nodige dieptepunten in zijn leven: „Ik ging door een vreselijke tijd en maakte mezelf kapot.” Ⓒ ANP/HH

Sinds Ronnie O’Sullivan exact dertig jaar geleden zijn debuut maakte, is hij tijdens het WK snooker bijna altijd het belangrijkste gespreksonderwerp. Vanwege zijn geniale spel, maar ook door spraakmakende incidenten. De 47-jarige Engelsman kan geschiedenis schrijven door als eerste speler ooit acht wereldtitels te winnen. In zijn documentaire The Seventh Heaven blikt het snookerfenomeen terug op zijn grillige leven, waarin zijn vader en moeder in de bak belandden, hijzelf aan depressies leed en drank en drugs een grote rol speelden.