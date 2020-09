Roglic over dopingvraag: ’Al om zes uur naast mijn bed’

„Als ik voor mezelf praat, kun je mij vertrouwen. Er is niks om zorgen over te maken, want er worden heel veel controles uitgevoerd. Zondagochtend om zes uur stond ik al naast mijn bed voor een nieuwe dopingtest en heel de Tour wordt alles scherp gecheckt”, zo reageerde de 30-jarige Sloveen relaxed op de vraag.

Om bijna met dezelfde intonatie de band tussen hem en landgenoot Tadej Pogacar te beschrijven. „We zijn rivalen en vrienden en komen uit hetzelfde land. Ik vind het juist mooi dat we naast dit gevecht in de Tour ook in staat zijn om plezier met elkaar te maken, maar op de fiets is dat niet het geval. Dan staan we pal tegenover elkaar.”

