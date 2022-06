Serena Williams bekijkt tennistoekomst van dag tot dag

Serena Williams Ⓒ ANP/HH

Serena Williams weet nog niet hoe lang ze doorgaat met tennissen. Dat zei de 40-jarige Amerikaanse nadat ze dinsdag na een jaar afwezigheid vanwege een blessure haar rentree had gemaakt. Williams won samen met de Tunesische Ons Jabeur in het dubbelspel in Eastbourne.