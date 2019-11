Real Madrid legt Babel & co over de knie

Paris Saint-Germain is al zeker van de volgende fase. De Franse kampioen behield ook na vier duels in de groepsfase de maximale score door te winnen van Club Brugge. In Parijs werd het 1-0.

Spannend was het niet in Bernabéu, waar Real Madrid al na een kwartier met 3-0 leidde. De jonge Braziliaan Rodrygo maakte de eerste twee, routinier Sergio Ramos zorgde uit een strafschop voor nummer drie. Nog voor rust maakte Karim Benzema er 4-0 van. Nu gaf Rodrygo de assist. Na de hervatting scoorde Benzema nog een keer. Daarna nam Rodrygo zijn derde voor zijn rekening.

Bij Galatasaray was Ryan Babel basisspeler. Ryan Donk begon op de bank, maar viel meteen na rust in.

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Champions League.