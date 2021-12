Cruciaal duel Atalanta-Villarreal afgelast, gelijkspel United na slippertje Donny van de Beek

Sneeuwval in Noord-Italië zorgde ervoor dat de arbitrage het veld onbespeelbaar heeft verklaard. Beide teams zullen zich donderdag opnieuw melden in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Atalanta moet winnen van de Spanjaarden om de tegenstander te passeren in de stand in de poule.

Atalanta en Villarreal waren al bezig aan de warming-up. Toen het bleef sneeuwen, werd duidelijk dat voetballen onmogelijk was. Bij Atalanta hadden de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats, Teun Koopmeiners begon op de bank. Arnaut Danjuma Groeneveld was basisspeler bij Villarreal.

Young Boys neemt afscheid met punt

BSC Young Boys is uitgespeeld in Europa. De Zwitserse kampioen kwam woensdag in de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Manchester United niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Young Boys eindigde daardoor als vierde en laatste in groep F, waar Manchester United al zeker was van groepswinst.

Mason Greenwood bracht Manchester United in de 9e minuut op voorsprong. Na een voorzet van Luke Shaw schoot hij de bal knap, in één keer uit de lucht, in de linkerbenedenhoek achter doelman Guillaume Faivre. Basisklant Donny van de Beek stond aan de basis van de gelijkmaker. Na balverlies van de Nederlandse middenvelder krulde Fabian Rieder kort voor rust de bal in het doel: 1-1.