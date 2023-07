Formule 1 hoopt in Hongarije wél te kunnen experimenteren met kwalificatie

Eigenlijk zou dat in mei al gebeuren in Imola, maar die race werd vanwege de barre weersomstandigheden in de Italiaanse regio Emilia-Romagna afgelast.

In plaats van dertien setjes banden krijgen de coureurs slechts elf setjes rubber van leverancier Pirelli om het hele weekeinde te gebruiken. Dat is dan ook het belangrijkste doel van de test, om te zien of tijdens een weekeinde minder sets hoeven te worden meegenomen.

Geen vrije bandenkeuze

Tijdens de kwalificatie is er geen vrije bandenkeuze, zoals tijdens de reguliere weekenden het geval is. In Q1 mag alleen de hardste band worden gebruikt, in Q2 de medium-band en voor de top-10 in Q3 is alleen de zachtste band beschikbaar.

De kwalificatie-opzet wordt begin september nog een keer getest in Monza. Daarna zal worden besloten of die manier van kwalificeren vaker zal voorkomen.

Bij natte omstandigheden vervallen alle experimenten uiteraard, als er niet op slicks kan worden gereden. In Boedapest is het warm, maar er is ook kans op regen en juist op zaterdag lijkt de meeste neerslag te gaan vallen.

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Vrijdag, eerste vrije training: 13.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur

Zaterdag, derde vrije training: 12.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur

Zondag, race: 15.00 uur