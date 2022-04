Rinus van Kalmthout pakt tweede pole position in IndyCar

Van Kalmthout, in Amerika beter bekend als VeeKay, ging rond in 1.06,2507 en liet Patricio O’Ward en Alex Palou achter zich. De Honda Indy Grand Prix of Alabama op Barber Motorsports Park start zondag rond 19.15 uur Nederlandse tijd.

Voor Van Kalmthout (21) is het zijn tweede pole position in zijn IndyCar-loopbaan. Vooralsnog won hij één race, vorig jaar mei in Indianapolis. Na drie wedstrijden dit seizoen bezet de Nederlander de zevende plaats in het kampioenschap.