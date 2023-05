Opvallende voorbereiding voor Oranje Leeuwinnen op WK

Zo spelen Dominique Janssen, Lynn Wilms en Jill Roord op zaterdag 3 juni met hun Duitse club VfL Wolfsburg in Eindhoven de finale van de Champions League, tegen FC Barcelona. „Alle spelers krijgen drie weken vrij”, zei Jonker op een bijeenkomst in Zeist. „Ik overleg met de spelers en hun coaches wanneer ze instromen in de voorbereiding. Die situatie verschilt per individu.”

De voorbereiding op het WK begint volgende maand op het KNVB-complex in Zeist. Jonker wil met zijn ploeg in die periode een oefenwedstrijd spelen tegen een jongensteam.

Oefeninterlands

Tussen 27 juni en 4 juli verblijven de ’Leeuwinnen’ in de Limburgse plaats Horst. Ze spelen op 2 juli in Kerkrade een oefeninterland tegen België. Vijf dagen later vertrekt de WK-selectie naar de Australische stad Sydney, om daar tijdens een trainingskamp van ruim een week te acclimatiseren. Op 16 juli speelt de ploeg van Jonker in Sydney nog een oefeninterland. Twee dagen daarna vliegt de selectie naar Nieuw-Zeeland, waar Oranje de drie groepswedstrijden speelt.

Heen en weer

Het basiskamp van Oranje ligt in de stad Tauranga, op het noordereiland. Nederland speelt twee van de drie groepsduels op het zuidereiland, in Dunedin tegen Portugal en Vietnam. Omdat het daar tijdens de Nieuw-Zeelandse winter een stuk kouder is, kiest Jonker ervoor om in het noorden te verblijven en steeds heen en weer te vliegen. „In Tauranga is het 15 graden, een goede plek dus om te verblijven.” Het duel met wereldkampioen Verenigde Staten vindt plaats in Wellington, op zo’n 1,5 uur vliegen van Tauranga.