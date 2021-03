Wout van Aert sluit sterk optreden in Tirreno-Adriatico in stijl af met ritzege

Van Aert versloeg Stefan Küng en wereldkampioen Filipp Ganna, die genoegen moesten nemen met plek twee en drie.

De eindzege ging naar Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, die de tijdrit als vierde afsloot. De Sloveen van UAE-Team Emirates zag zijn voorsprong van een minuut en vijftien seconden op Van Aert niet in gevaar komen in de afsluitende race tegen de klok.

De Spanjaard Mikel Landa van Bahrain-Victorious mocht met Pogacar en Van Aert mee naar het podium. De Spanjaard hield vast aan zijn derde plaats in het algemeen klassement.

Vlag en wimpel

Wout van Aert focuste zich de afgelopen zeven dagen voor het eerst op een topklassering in een grote meerdaagse wedstrijd en slaagde gezien zijn tweede plaats met vlag en wimpel voor die test.

Hij gaat zich nu voorbereiden op Milaan-Sanremo. Dat hij in topvorm steekt, bewees hij in de tijdrit, waarin hij de derde tijd ooit noteerd. De Tirreno-Adriatico eindigt jaarlijks in San Benedetto del Tronto, waar altijd hetzelfde parcours wordt uitgetekend. Van Aert won ook de eerste etappe. De Belgische alleskunner was toen de sterkste in een massasprint.

Tadej Pogacar in de blauwe leiderstrui. Ⓒ EPA

Pogacar

Pogacar (22) sloeg zijn slag uiteindelijk door de vierde etappe met finish bergop te winnen. Ook zondag, toen hij alleen de sensationele Mathieu van der Poel voor zich moest dulden, pakte Pogacar tijd op zijn rivalen voor het klassement, onder wie Van Aert. De Tour-winnaar gaat zich nu voorbereiden op de Ronde van het Baskenland, die op vijf april begint.