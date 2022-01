Dakar-coureur gewond bij explosie voertuig: ’We sluiten kwade opzet niet uit’

De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt rond het bivak van de rallyraid, zo stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP vast.

„De coureur van het voertuig raakte ernstig geblesseerd aan zijn been en moest een operatie ondergaan”, zo meldt organisator ASO in een persbericht.

Opzet?

„Zijn voertuig stopte abrupt door een plotselinge explosie. De oorzaak van die explosie is op dit moment niet bekend. De Saudische politie kwam meteen ter plaatse en is een onderzoek opgestart. Niets wordt uitgesloten, ook een kwaadwillige daad niet.”

Wedstrijddirecteur David Castera verklaarde aan francetvinfo.fr dat de coureur Philippe Boutron is. Hij nam voor de negende keer deel aan de Dakar en is voorzitter van de voetbalclub US Orléans.

Bron: Het Nieuwsblad/AFP/Francetvinfo

Al-Attiyah wint na proloog ook eerste etappe Dakar Rally

De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft in zijn Toyota na de proloog ook de eerste etappe gewonnen van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Al-Attiyah hield in Ha’il de Fransman Sébastien Loeb 12 minuten en 7 seconden achter zich.

Stéphane Peterhansel uit Frankrijk is matig begonnen aan de Dakar Rally. Hij lag op de tweede plaats, achter Al-Attiyah, toen hij een ongeluk had en moest wachten op assistentie. ’Monsieur Dakar’ verloor daarbij veel tijd. Hij won een jaar geleden de rally voor de veertiende keer.

De 51-jarige Al-Attiyah mikt op zijn vierde eindzege in de Dakar Rally. In 2011, 2015 en 2019 was hij al de beste in de woestijnrace.

Bij de motoren ging de zege net als zaterdag naar de Australiër Daniel Sanders (Gasgas Factory Racing). De Chileen Pablo Quintanilla (Honda) werd net als bij de proloog tweede en Matthias Walkner (Red Bull) uit Oostenrijk kwam als derde over de finish.