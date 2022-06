Lech Poznan rondt komst John van den Brom af

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Van den Brom moet met zijn ploeg een lange route afleggen om de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi te halen. Lech Poznan begint in de eerste voorronde, waarin het Qarabag uit Azerbeidzjan treft. Bij winst wacht FC Zürich in de tweede ronde.

Lech Poznan is al de derde club voor Van den Brom in een half jaar tijd. Hij werd begin december ontslagen bij de Belgische club Racing Genk, maar tekende eind maart een contract tot de zomer van 2023 in Saudi-Arabië bij Al-Taawon. Dat dienstverband duurde echter slechts een paar weken, want begin mei werd Van den Brom opnieuw ontslagen.

De Amersfoorter, die in Nederland trainer was van onder meer ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht en met Anderlecht de Belgische titel veroverde, wordt maandag gepresenteerd in Poznan. Van den Brom gaat daarna direct op trainingskamp met zijn ploeg.