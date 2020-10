Keuken Kampioen Divisie: Sydney van Hooijdonk doet Jong Ajax pijn

Sydney van Hooijdonk maakte de eerste drie doelpunten voor NAC, twee in de eerste helft en eentje na rust. De openingstreffer viel uit een strafschop. Nick Venema zorgde voor de 4-0.

NAC is nog altijd zonder puntenverlies en voert de ranglijst met 18 punten uit 6 duels aan. Het doelsaldo van het elftal van trainer Maurice Steijn is 18-3.

Antoine Rabillard van Go Ahead Eagles baalt van een gemiste kans. Ⓒ BSR Agency

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft voor de derde keer op een rij niet kunnen winnen. Het elftal van trainer Kees van Wonderen, voormalig assistent van het Nederlands elftal, verloor vrijdag in eigen stadion van Jong FC Utrecht: 2-3.

Go Ahead keek halverwege tegen een achterstand aan door een doelpunt van Mohamed Mallahi in de 38e minuut. Jeredy Hilterman leek het duel een kwartier voor tijd met de 0-2 te beslissen. Sam Hendriks bracht Go Ahead, met treffers in de 78e en 88e minuut, langszij. Jong Utrecht won toch nog door een doelpunt van Hilterman in blessuretijd.

Na vijf speelronden heeft Go Ahead vijf punten. De Deventenaren staan op de zeventiende plaats.

Telstar verloor vrijdag met 3-0 bij Jong PSV. Telstar blijft daardoor op de vijfde plek staan.