Keuken Kampioen Divisie: Weer verlies Go Ahead Eagles

Go Ahead keek halverwege tegen een achterstand aan door een doelpunt van Mohamed Mallahi in de 38e minuut. Jeredy Hilterman leek het duel een kwartier voor tijd met de 0-2 te beslissen. Sam Hendriks bracht Go Ahead, met treffers in de 78e en 88e minuut, langszij. Jong Utrecht won toch nog door een doelpunt van Hilterman in blessuretijd.

Na vijf speelronden heeft Go Ahead vijf punten. De Deventenaren staan op de zeventiende plaats.

Telstar verloor vrijdag met 3-0 bij Jong PSV. Telstar blijft daardoor op de vijfde plek staan.