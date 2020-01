EK afstanden: Wüst pakt titel op 1500 meter

Nederlands beste olympiër aller tijden legde de afstand af in een tijd van 1.54,88, voor de Russen Yevgenia Lalenkova (1.55,22) en Yekaterina Shichova, die 1.55,31 reed. Daarmee verzekerde ze zich voor de eerste keer in haar loopbaan van de Europese titel op de 1500 meter.

Voorbereiding

Wüst ontbrak in januari 2018 bij de eerste editie van de EK afstanden in Rusland. Ze vond het toernooi destijds niet passen in haar voorbereiding op de Winterspelen van Pyeongchang 2018. In Zuid-Korea won de Brabantse olympisch goud op de 1500 meter.

Vorige maand moest ze bij de NK afstanden haar Nederlandse titel op de schaatsmijl afstaan aan Melissa Wijfje. Het verschil tussen de twee rijdsters was miniem: 0,04 seconde. Volgens Wüst was haar onverwachte nederlaag op haar favoriete afstand het gevolg van wat concentratieproblemen. Tijdens de feestdagen kwam het gemis van haar in januari 2019 overleden vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom nog eens hard aan. Wüst schreef eerder dit seizoen in het wereldbekercircuit al twee van de drie races op de 1500 meter op haar naam.

Joy Beune

Wijfje belandde vrijdagavond met een tijd van van 1.55,42 op de vierde plek, Joy Beune reed de zevende tijd: 1.56,41. Lotte van Beek kon in Thialf haar Europese titel, die ze twee jaar geleden verrassend veroverde in Kolomna, niet verdedigen. Ze wist zich bij de NK afstanden eind vorige maand in Heerenveen niet te plaatsen. Ze finisthe daar als dertiende.