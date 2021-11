Ongekend: ’Aminata Diallo van PSG laat ploeggenote Kheira Hamraoui mishandelen’

Aminata Diallo is woensdagmorgen opgepakt op verdenking van de opdracht geven tot mishandeling van een ploeggenote, concurrente Kheira Hamraoui. Afgelopen donderdag werd de 31-jarige Hamraoui uit een auto gesleurd na een feestje en aangevallen door twee gemaskerde mannen met een ijzeren staaf meerdere keren op haar benen geslagen. Hamraoui moest het ziekenhuis bezoeken waar meerdere hechtingen nodig waren, weet sportkrant L’Équipe. De auto waarin ze zat, zou zijn bestuurd door, juist Diallo.

PSG geschrokken

PSG erkent dat de 25-jarige Diallo is gearresteerd voor betrokkenheid van mishandeling van een ploeggenote. „De club veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen dit geweld. Sinds afgelopen donderdag hebben we al het mogelijke gedaan of de veiligheid van ons vrouwenteam te garanderen”, laat de club uit Parijs weten.

Kheira Hamraoui Ⓒ ANP/HH

Hamraoui was tot afgelopen zomer ploeggenote van Lieke Martens bij FC Barcelona. Ze geldt als één van de beste voetballers van Frankrijk. Ook bij PSG is ze een vaste waarde. Met de mishandeling zou Diallo haar plek in de ploeg op een wel heel brute wijze hebben willen veiligstellen.

Terugkeer bij Frankrijk

Hamraoui keerde onlangs, na een afwezigheid van 2,5 jaar, ook terug in de Franse nationale ploeg. Toen ze in oktober wegens een blessure niet mee kon doen, riep bondscoach Corinne Deacon als vervangster Diallo op. Diallo kwam niet aan spelen toe.