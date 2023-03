Cádiz vraagt om draconische maatregel na fout arbiter

Cádiz leidde in het degradatieduel met Elche met 1-0 toen Ezequiel Ponce in de 81e minuut gelijkmaakte. Die speler had daarvoor in buitenspelpositie gestaan. Noch de scheidsrechter noch de VAR zag er een probleem in waarna het duel in 1-1 eindigde. De RFEF wees de eis de laatste 9 minuten over te spelen bij een 1-0-stand af.

Cádiz meldde woensdag in een verklaring naar het CAS te zijn gestapt „omdat het ernstige schade heeft opgelopen.” De club blijft bij zijn verzoek de laatste minuten over te laten spelen vanwege het „ongelukkig en nalatig optreden van het scheidsrechtersteam, met name van de VAR.”

Cádiz staat momenteel 16e, 2 punten los van de degradatiezone.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in La Liga.