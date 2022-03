Gepasseerde Zakaria Aboukhlal: ’Ik zal juichen als Marokko scoort’

Voetbal

Drama voor Italië: Europees kampioen ontbreekt wéér op WK

Italië gaat niet naar het WK in Qatar. De regerend Europees kampioen werd donderdag in Palermo het slachtoffer van een gigantische stunt van Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was veel beter, maar kreeg in blessuretijd het deksel op de neus: 0-1.