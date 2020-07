Sheffield-spits racistisch bejegend; club schakelt politie in

De Ierse spits, die zaterdag tegen Chelsea (3-0) zijn eerste doelpunten maakte in de Premier League, ontving een bericht vol scheldwoorden en racistisch bejegeningen. McGoldrick (32) maakte de tekst openbaar en zette erbij „2020 en dit is het leven.”

Bericht van David McGoldrick op Instagram. Ⓒ Screenshot Instagram David McGoldracht (@didzy877)

Sheffield United, dat verrassend goed presteert in de hoogste Engelse competitie, besloot actie te ondernemen. „Als club steunen we David McGoldrick en we gaan er alles aan doen om de dader van deze walgelijke boodschap te vinden. We werken samen met de relevante autoriteiten om ervoor te zorgen dat de persoon die achter dit bericht zit, berecht wordt. Dit kan niet zo doorgaan. Er moet iets veranderen.”